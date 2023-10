L’ex attaccante dell’Inter, Antonio Cassano, ha detto la sua dopo il successo dei nerazzurri in Champions contro il Salisburgo

Intervenuto nel corso dell’ultima puntata della BoboTV su Twitch, Antonio Cassano si è espresso così su Inter-Salisburgo e sulla prestazione di Nicolò Barella.

SU INTER SALISBURGO – «E’ sempre difficile in Champions, ma l’Inter non ha fatto una buona partita. Con tutto il rispetto del Salisburgo, hai rischiato di non vincere contro una squadra di ragazzini. E quando non vinci, rischi di buttare tutto al cesso. Ha fatto una buonissima partita Sanchez, il migliore in campo in assoluto è stato Frattesi. Con le qualità che ha l’Inter, avrebbe dovuto vincere con più facilità, invece si è complicata la vita».

SU BARELLA – «Non ha fatto una buona prestazione, secondo me sta attraversando un momento nero. Però la gente lo ha applaudito, gli ha dedicato dei cori standogli vicino. Fa fatica, ho l’impressione che ora non si senta più indispensabile. Ora c’è Frattesi che ha gamba, si butta nello spazio, crea occasioni, si procura il rigore. Ha fame e vuole affermarsi. Ho paura che la concorrenza possa mettere in difficoltà Barella».

