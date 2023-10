Novità sul recupero di Juan Cuadrado dall’infortunio: il colombiano si è allenato a parte anche oggi. Ci sarà contro la Roma

Juan Cuadrado è ancora alle prese con un infortunio al tendine, che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane. Il colombiano si è allenato a parte anche nell’allenamento di oggi dei nerazzurri.

A riportarlo è TMW, che spiega come la sua presenza per Inter-Roma è in forte rischio: solo un barlume di speranza per la convocazione dell’ex Juve.

L’articolo Infortunio Cuadrado, il colombiano ancora a parte: salta Inter Roma proviene da Inter News 24.

