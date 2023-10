Il giornalista Stefano Agresti sottolinea la grande differenza di età che c’era tra nerazzurri e austriaci nella gara di martedì.

Stefano Agresti sulla Gazzetta dello Sport commenta il cammino europeo di Inter e Napoli. “Due balzi in avanti. Non decisivi, non ancora almeno: per qualificarsi agli ottavi di Champions, a Inter e Napoli manca ancora qualcosa. Poca roba, per la verità: a Inzaghi sarà sufficiente vincere a Salisburgo per garantirsi la qualificazione; Garcia dovrà battere l’Union Berlino in casa e a quel punto servirà un mezzo miracolo al Braga per scavalcarlo. Ci siamo quasi, insomma. Inter e Napoli avanti a braccetto, con partite in fondo simili: senza essere così convincenti, meno che mai entusiasmanti; con qualche rischio che poteva e doveva essere evitato. Tant’è: gli ottavi sono lì, soprattutto per i nerazzurri. Tra due settimane dovrebbero prenderseli. E potrebbero guardare alla parte finale del 2023 – così intensa, così importante – senza avere l’assillo di dover fare risultato in Champions. Un bel vantaggio, in campionato”.

Francesco Acerbi

Giovani contro vecchi

“C’è un aspetto che colpisce nel Salisburgo, sconfitto a fatica dall’Inter: l’età dei calciatori. Se la mettiamo in relazione alla loro capacità di tenere testa alla finalista dell’ultima Champions, in uno stadio stracolmo di tifosi nerazzurri, la maturità di questa squadra fa impressione. Esclusi il portiere Schlager e il vecchio Ulmer, ormai prossimo ai 38 anni, la formazione iniziale era composta solo da giovani nati nel nuovo millennio. Il francese Solet, classe 2000, era il vecchio di un gruppo di cui facevano parte tre ragazzi del 2003 e un 2004, il talentuoso israeliano Gloukh, autore del gol. Sapete quanti erano i rappresentanti della Generazione Z tra i titolari dell’Inter? Zero. I bimbi della squadra – Bastoni, Carlos Augusto, Frattesi – sono tutti del ‘99. Numeri che fanno riflettere, lo specchio di una cultura che non riguarda solo l’Inter, ma gran parte dei nostri club: vecchio è meglio”.

L'articolo Inter, per gli ottavi bastano 3 punti col Salisburgo, Agresti: "Un aspetto del Salisburgo fa riflettere" proviene da Notizie Inter.

