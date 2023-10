In arrivo un importante novità per la stagione 2024/2025 della Serie A, dopo l’accordo per i diritti tv assegnati a Dazn e Sky

Nell’assemblea della Lega Serie A di lunedì si è arrivati alla fumata bianca per i diritti tv fino alla stagione 2028/2029 che sono stati assegnati a Dazn e Sky.

L’importante novità per tutti gli amanti del calcio, a partire dalla stagione 2024/25 riguarda la possibilità di poter vedere alcune partita gratuitamente in tv. Dazn ha infatti preso possesso anche del pacchetto Try and buy, che prevede la possibilità di trasmettere gratuitamente cinque partite a stagione in chiaro.

L’articolo Dazn, importante novità in Serie A per la stagione 2024/25: 5 partite in chiaro proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG