Inter, rosa da completare per Inzaghi: dal difensore a Balogun e Samardzic queste le pedine mancanti in squadra

Mancano ancora cinque pedine per completare la rosa dell’Inter per la nuova stagione. L’obiettivo numero uno resta Yann Sommer, il club ha stanziato 5 milioni di euro per prenderlo dal Bayern Monaco, poi si proverà a sgretolare il muro dello Shakthar per Anatolij Trubin, l’altro portiere in lista.

Profilo d’esperienza e low-cost, tanto che lo sguardo dei dirigenti si è posato su Toloi e Palomino, entrambi in scadenza nel 2024. Marotta vuole fare un tentativo per Folarin Balogun con i soldi che erano destinati all’acquisto di Romelu Lukaku. A riportarlo è Tuttosport.

