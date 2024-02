A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Inter e Salernitana: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Inter e Salernitana. I nerazzurri vogliono continuare a correre verso lo scudetto e tenere a distanza le inseguitrici. La Juve ora è a meno sette con una partita in più, mentre il Milan a meno 8. Dall’altra parta i campani hanno cambiato allenatore e vogliono necessariamente trovare punti per la salvezza. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Manolas, Zanoli; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva; Weissman, Dia. All. Fabio Liverani

Inter-Salernitana: orario e dove vederla

Inter-Salernitana gara delle ore 21:00 del venerdì della venticinquesima giornata della Serie A, la sesta del girone di ritorno. A San Siro sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 201 e 2013 e Sky Go.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG