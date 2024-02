Le parole di Ruben Loftus Cheek, centrocampista del Milan, nel post partita della sfida di Europa League contro il Rennes

Ruben Loftus Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sfida di Europa League contro il Rennes, terminata 3-0.

PAROLE – «Missione non ancora compiuta. È stata una buona prestazione per noi, dovevamo vincere per essere in vantaggio in vista del ritorno. Siamo messi bene ma siamo a metà strada ancora. Cerco sempre di divertirmi quando scendo in campo, ho la possibilità di giocare in questo palcoscenico, a San Siro. Mi sento bene, sono libero. Ho giocato in diversi ruoli in mezzo al campo, questa posizione mi consente di essere più vicino alla porta. Cerco di farmi trovare libero nell’ultimo terzo per fare gol. 10 gol in stagione? Non è importante pensare al numero di gol a fine stagione, ma di partita in partita e poi vedremo quanti gol riuscirò a fare. Milan può vincere l’Europa League? Sì ma dobbiamo prendere una partita alla volta, ora abbiamo il ritorno. Ma abbiamo le qualità per vincerla».

