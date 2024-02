Ecco la probabile formazione dell’Inter che il 16 febbraio affronterà la Salernitana: chi riposerà tra Lautaro e Thuram in attacco?

L’Inter si prepara all’imminente match con la Salernitana, e la probabile formazione comincia a delinearsi.

Gli esami strumentali hanno rivelato un leggero infortunio muscolare al polpaccio destro di Acerbi. Di conseguenza, De Vrij prenderà il suo posto centrale nella difesa, con Pavard o Bastoni che riposeranno. Bisseck è pronto per tornare titolare dopo un mese e mezzo. Frattesi sta recuperando velocemente, ma la sua disponibilità per venerdì sera non è sicura. Se gioca, sostituirà Barella, altrimenti ci sarà Klaassen.

Calhanoglu potrebbe essere sostituito da Asllani, mentre Mkhitaryan dovrebbe giocare nonostante l’alto minutaggio. Carlos Augusto potrebbe giocare sulla sinistra al posto di Dimarco, mentre Arnautovic potrebbe formare coppia con Lautaro in attacco, lasciando Thuram in panchina.

