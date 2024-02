Il tecnico delle Inter Women Rita Guarino ha commentato la sconfitta casalinga contro la Juve, nella 17^ di Serie A femminile

Ai microfoni di Inter Tv, Rita Guarino commenta con amarezza la sconfitta delle nerazzurre contro la Juve.

INTER WOMEN JUVENTUS

PARTITA – «La squadra non mi è piaciuta nel primo tempo, abbiamo commesso troppe ingenuità, non abbiamo lottato come dovevamo, abbiamo sofferto il cinismo della Juventus. Mi è piaciuta molto di più la reazione del secondo tempo, il fatto che ci siamo proposte in avanti, che abbiamo costruito tante palle gol. Sicuramente l’atteggiamenteo della ripresa mi è piaciuto molto. Si riparte dalla voglia di iniziare le partite con il piede sull’acceleratore, senza concedere nulla all’avversario, cercando di essere più aggressivi sul pallone. Stasera ci hanno fatto male troppo facilmente»

MILAN – «Una partita importante, un derby. Adesso recuperiamo energie, ci faremo trovare pronte»

