Paolo Condò è tornato sulla finale di Champions League tra Inter e Manchester City, rilasciando alcune considerazioni

CHAMPIONS LEAGUE – «Tutti pensavamo che il City non avrebbe ricevuto tanta resistenza ma l’Inter andó vicinissima almeno ai supplementari. Ho ancora l’immagine dell’errore di Akanji e di Lautaro che ruba palla e poi Ederson lo frega in uscita. Guardiola si butta a terra nel momento in cui Akanji fa quell’errore: in quell’attimo ha rivisto tutti i suoi demoni legati al fatto che non vinceva la Champions dal 2011»

