Inter-Salernitana è alle porte. Venerdì i granata faranno visita a San Siro, dove ad accoglierli ci sarà la squadra più in forma e (di conseguenza) momentaneamente prima in classifica: quella di Simone Inzaghi. Contemporaneamente, a Milano il club campano vedrà l’esordio del proprio nuovo allenatore: Liverani.

A tal proposito, sotto l’ultimo post Instagram della squadra rivale sono da registrare numerosi commenti dei fan proprio in previsione della sfida con i nerazzurri, nonché nei confronti del neo tecnico. «Finché la matematica non condanna, ci sta speranza» scrive un tifoso. «14 partite 14 battaglie» interagisce un altro. «Ormai non abbiamo più nulla da perdere», «finché matematica non ci condanna! Io ci credo», «Dai ragazzi» concludono altri tre. Insomma, malgrado la disparità in campo il clima sembra farsi rovente.

L’articolo Inter Salernitana, i granata ci credono: «Sarà una battaglia» proviene da Inter News 24.

