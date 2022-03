Stasera alle 20:45 torna il campionato di Serie A con Inter-Salernitana, il primo anticipo della ventottesima giornata.

L’Inter vuole uscire dalla crisi mentre la Salernitana è obbligata a vincere per poter sperare ancora in una salvezza che avrebbe del miracoloso. Inzaghi farà qualche cambio per dar respiro a qualche titolare, mentre Nicola non potrà contare su Ribery, vittima di un trauma cranico. Ecco le probabili formazioni.

Franck Ribery

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Dzeko, Martinez. Allenatore: S.Inzaghi. A disposizione: Radu, De Vrij, D’Ambrosio, Dimarco, Vecino, Vidal, Calhanoglu, Perisic, Gosens, Caicedo, Sanchez, Correa.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly, Ederson; Perotti, Verdi, Mousset; Djuric. Allenatore: Nicola. A disposizione: Belec, Zortea, Ruggeri, Veseli, Gyomber, Di Tacchio, Kastanos, Obi, Bohinen, Radovanovic, Bonazzoli, Mikael.

