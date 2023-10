L’Inter in casa è ritornata ad essere un fortino tra le mura amiche soprattutto in Champions League. I numeri con Simone Inzaghi

Domani l’Inter affronterà il Benfica in Champions League debuttando tra le mura amiche in quel di San Siro. Casa non solo del tifo nerazzurro, ma anche per quanto concerne il rendimento con Simone Inzaghi.

Se l’anno scorso 2 vittorie e 2 sconfitte tra gironi e ottavi, la cavalcata dell’anno scorso ha portato 4 vittorie, 1 pareggio e soltanto un segno zero. Staremo a vedere se gli uomini di Simone Inzaghi cambieranno ritmo.

L’articolo Inter, San Siro porta bene alla Champions. I numeri con Inzaghi proviene da Inter News 24.

