Domani 13 maggio alle 20.45 l’Inter sfiderà il Sassuolo: ecco le ultime notizie sulla probabile formazione in campo

L’Inter si prepara ad affrontare il Sassuolo domani 13 maggio alle 20.45 in quel di San Siro.

Simone Inzaghi prepara il turnover per garantire un turno di riposo ad alcuni giocatori, tenuti in fresco per il ritorno col Milan: il riposo potrebbe toccare a Calhanoglu, Dzeko, Bastoni e Lautaro.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Skriniar.

Diffidati: Acerbi, Dumfries, Mhkitaryan, Lautaro Martinez.

Allenatore: Simone Inzaghi

