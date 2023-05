Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha elogiato i cinque italiani nella rosa dell’Inter che affronterà il Milan nella semifinale di Champions

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato alla Milano Football Week dell’euroderby e del fatto che nella rosa dell’Inter ci siano ben 5 calciatori italiani:

INTER MILAN– «Questa sicuramente è una cosa positiva, sono giocatori bravi e meritano questo tipo di palcoscenico. Semifinale già segnata Le partite sono sempre da giocare, ma sicuramente l’Inter parte avvantaggiata. Tornare ad allenare un club? No. Manca ancora un mese alla UEFA Nations League, smentisco. Campionato italiano troppo sottovalutato all’estero? Sicuramente un paio di campionati sono superiori a quello italiano, che per decenni è stato il migliore al mondo. Da un po’ non lo è più, perché la Premier League è un campionato di altissimo livello e anche la Liga. La speranza è che torni ai fasti di un tempo. Cinque semifinalisti non casuali, perché le coppe sono competizioni particolari: devi essere anche fortunato nei sorteggi».

