I nerazzurri soffrono in avvio e nel finale ma ci pensa uno splendido Lukaku a risolvere i problemi; ecco le pagelle.

HANDANOVIC 6: reattivo a fine primo tempo sulla conclusione di Frattesi, non può nulla sui due goal subiti.

D’AMBROSIO 6: ordinato contro Laurienté che non è affatto un cliente semplice.

DE VRIJ 6,5: non è più il regista arretrato di qualche anno fa ma limita bene Defrel, sostituito in quanto ammonito. (Dal 73’ BASTONI s. v.).

ACERBI 6: il ruolo di braccetto non è quello in cui rende meglio, Berardi tra l’altro è un avversario molto difficile ma lui non annaspa.

BELLANOVA 6: timido nel primo tempo, prende coraggio col passare del tempo. Propizia con un bel cross il 2-0. (Dal 79’ DARMIAN s. v.).

GAGLIARDINI 5: cerca di schermare i passaggi degli avversari e di proteggere qualche pallone ma in fase di impostazione emergono tutti i suoi limiti. Non riesce a leggere l’inserimento di Matheus Henrique che segna il primo goal neroverde.

esultanza gol Lautaro Martinez

BROZOVIC 7: non è molto aiutato dai compagni che non sempre gli offrono le adeguate soluzioni di passaggio, soprattutto nel primo tempo. Fa girare la squadra e non perde mai la bussola, bene soprattutto in fase difensiva. Nel finale realizza l’assist per il goal-sicurezza di Lukaku.

MKHITARYAN 6,5: si sbatte tantissimo ed è uno dei pochi a non soffrire neanche in avvio. (Dal 61’ ASLLANI 5,5: si perde l’inserimento vincente di Frattesi).

DIMARCO 6: prova ordinaria, le sue qualità in fase offensiva fanno da contraltare a qualche lacuna difensiva. (Dal 61’ GOSENS 6: rientra dopo l’infortunio e si rende utile in entrambe le fasi).

CORREA 6: è protagonista di un buona iniziativa in avvio quando viene a prendersi palla molto basso fino a verticalizzare per Lukaku. Va vicino al goal di testa. In generale meglio di molte altre prestazioni in maglia nerazzurra seppur non abbia fatto nulla di trascendentale. (Dal 45’ LAUTARO MARTINEZ 6,5: spreca una grossa chance appena entrato dopo aver realizzato un grande stop a seguire, si fa perdonare poco dopo col goal del 3-0.

LUKAKU 7,5: inizio non incoraggiante ma dalla metà del primo tempo in ce n’è per nessuno. Segna il gran primo goal in un momento difficile per i suoi e poi scaccia via le paure di rimonta finale dei neroverdi con un sinistro preciso. Altra conferma.

INZAGHI 6: i suoi soffrono in avvio forse per il troppo turnover realizzato anche se i suoi vanno sul 3-0 tra fine primo tempo ed inizio ripresa. La sua squadra non legge mai gli inserimenti dei centrocampisti centrali avversari che si rendono pericolosi non solo in occasione dei goal e lui non fa nulla per rimediare.

L’articolo Inter-Sassuolo: Lukaku on fire, Brozovic al comando, delude Gagliardini proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG