L’attacco dell’Inter in vista della sfida di stasera contro il Sassuolo in quel di San Siro. Sanchez giocherà dal primo minuto?

Aria di turnover in casa Inter, soprattutto in vista della gara casalinga contro il Sassuolo stasera tra le mura amiche. Quali sono le idee di Simone Inzaghi analizzando quello che sarà l’attacco?

Negli ultimi giorni si era parlato di una maglia da titolare per Sanchez, ma davanti è stata confermata la coppia Thuram-Lautaro Martinez. Non è da escludere l’ingresso a partita in corso per rompere gli indugi.

L’articolo Inter Sassuolo, Sanchez titolare con Lautaro? La scelta proviene da Inter News 24.

