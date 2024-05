Non accennano a placarsi le voci che accostano l’attaccante islandese ai nerazzurri anche se questi devono risolvere diverse questioni prima di avviare la trattativa.

L’Inter ritoccherà nuovamente il reparto offensivo dopo la rivoluzione quasi completa della scorsa estate: allora solo Lautaro Martinez fu confermato rispetto all’anno precedente.

La situazione

Ora le conferme sono almeno 2, c’è anche Thuram; Sanchez sicuramente andrà via e sarà sostituito da Taremi del Porto mentre saranno ascoltate offerte per Correa ed Arnautovic: gli entourage di questi ultimi sono stati informati che sarebbe meglio trovare soluzioni alternative alla permanenza. Non sarà affatto semplice visto che i due guadagnano 3 milioni a stagione per non dimenticare che l’austriaco ha anche 35 anni.

Martin Satriano

La strategia

Se usciranno entrambi, l’Inter potrà cercare di acquistare Albert Gudmundsson del Genoa. La Gazzetta dello Sport sostiene che i liguri potrebbero gradire la formula che hanno in mente Marotta ed Ausilio, ovvero il prestito con obbligo di riscatto a partire dal 2025. Il Grifone chiude il bilancio alla fine dell’anno solare e quello di quest’anno già prevede la plusvalenza fatta con la cessione al Tottenham di Dragusin; quella eventuale per Gudmundsson andrebbe sul prossimo bilancio e sarebbe un’ottima cosa. Inoltre al Genoa piacciono Martin Satriano e Mattia Zanotti che dovrebbero rientrare dai rispettivi prestiti al Brest ed al San Gallo: potrebbero essere utilizzati come contropartite tecniche per un valore totale di 10 milioni di euro. Per l’islandese i rossoblù chiedono almeno 30 milioni di euro.

