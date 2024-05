Bennacer potrebbe salutare il Milan al termine della stagione. Sulle sue tracce c’è il Borussia Dortmund pronto a investire una cifra importante.

Il mercato del Milan potrebbe non essere in una sola direzione. Oltre agli arrivi saranno infatti da considerare anche le partenze che, da quanto trapela, potrebbero essere anche più di una. Tra queste potrebbe esserci quella di Bennacer. Il centrocampista algerino che ha saltato una fetta considerevole di stagione tra infortunio e partecipazione alla Coppa d’Africa, non è più sulla lista degli incedibili e, come riportato da Shoot Africa’, sulle sue tracce si sarebbe azionato il Borussia Dortmund, fresco finalista di Champions League.

Ismaël Bennacer

L’offerta del Borussia Dortmund

L’avanzata tedesca per Bennacer è forte quanto autorevole. Shoot Africa’ riporta infatti che il Borussia Dortmund vorrebbe staccare per Bennacer un ricco assegno da 35 milioni di euro. Cifra assolutamente ragguardevole che non può che non suggerire attente riflessioni in casa Milan. La posizione dell’algerino non è più intoccabile, il suo apporto alla squadra offerto in stagione lo pone infatti in una situazione incerta e tutta da definire.

La risposta del Milan

Come detto il Milan non chiude la porta a possibili cessioni illustri, considerando inoltre che il contratto di Bennacer ha come scadenza il 30 giugno 2027. Scadenza che non preoccupa ma suggerisce valutazioni, soprattutto in virtù di offerte così importanti. Non è quindi da escludere che per l’algerino l’avventura Milan stia per arrivare al termine. Altro dettaglio, non di poco conto, la squadra mercato rossonera è attiva sul mercato alla ricerca di un centrocampista difensivo, aspetto questo che potrebbe favorire il suo addio.

L’articolo Milan, Bennacer insidiato dal Borussia Dortmund: le cifre dell’affare proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG