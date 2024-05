Fabio Ravezzani ha criticato, senza messe misure, il comportamento di Maldini, prima nel concedere l’intervista e poi di sporgere querela.

L’intervista concessa da Paolo Maldini ad Alessandro Alciato per Radio Serie A con RDS’, ha generato non poche polemiche. I temi affrontati dall’ex bandiera rossonera sono stati tanti, personali ma anche connessi alla sua recente avventura come dirigente sportivo rossonero. Il suo addio al Milan non è stato affatto indolore, vissuto dai tifosi come una perdita profonda. Nella giornata di ieri Maldini ha comunicato l’intenzione di denunciare le presunte censure applicate dalla Lega Serie A alla sua intervista con Alciato, accuse alle quali ha risposto prontamente. Fabio Ravezzani, attraverso il proprio profilo X, è tornato sulla vicenda non lesinando critiche all’ex numero 3 rossonero.

Fabio Ravezzani

L’attacco a Maldini

Fabio Ravezzani, direttore di ‘TeleLombardia’, ha scelto il proprio profilo X per commentare la polemica sorta nelle ultime ore tra Paolo Maldini e la Lega Serie A, condita anche dalla denuncia dello stesso Maldini per presunta censura. Il giornalista ha affermato: “Non capisco Maldini (che mi sta molto simpatico). Fai intervista esclusiva alla radio della Lega, cioè dei 20 club di A. Alludi al fatto che uno (il tuo) non ti ha dato continuità di lavoro e quindi non ha vinto per questo. Crei ovvio imbarazzo. Poi minacci querele? Boh”

Non capisco Maldini (che mi sta molto simpatico). Fai intervista esclusiva alla radio della Lega, cioè dei 20 club di A. Alludi al fatto che uno (il tuo) non ti ha dato continuità di lavoro e quindi non ha vinto per questo. Crei ovvio imbarazzo. Poi minacci querele? Boh. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) May 15, 2024

L’effetto Maldini

Il nome di Paolo Maldini non potrà mai essere indifferente ai tifosi del Diavolo, avendo scritto innumerevoli pagine di storia di questo Club. Il suo addio, burrascoso e polemico, con il Milan ha lasciato dietro di se uno strascico polemico davvero difficile da cancellare. L’eco mediatico scatenato da questa intervista testimonia quanto sia ancora sensibile e forte l’attaccamento della piazza al suo ex grande capitano.

L’articolo Milan, Ravezzani attacca Maldini: “Prima crea imbarazzo al Club e poi querela” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG