Il mercato inizia ad articolarsi, sempre più. Con i campionati nazionali ormai agli sgoccioli, programmare la prossima stagione è l’obiettivo di società e procuratori. In casa Milan i nodi da sciogliere saranno diversi, a partire dall’allenatore. Non è stata ancora trovata una quadra sul nome del nuovo tecnico ma, stando a quanto riferisce L’Equipe, il rebus rossonero potrebbero essere sciolto dal noto e potente procuratore sportivo Jorge Mendes.

Sergio Conceicao

Tris d’assi per il Milan

L’Equipe riporta che il PSg avrebbe offerto sia al Milan che alla Juventus il centrocampista classe 2001 Manuel Ugarte, ex Sporting Lisbona. Quest’ultimo è arrivato a Parigi per una cifra davvero importante: 60 milioni di euro. L’affare è sospinto dal potente procuratore Jorge Mendes il quale – spiega il noto giornale parigino – potrebbe spingere con i rossoneri l’affare a patto che Conceicao diventi sia il prescelto per la panchina del Milan per il dopo Pioli. Alla trattativa inoltre sarebbe aggiunto anche Tiago Santos, terzino portoghese di fascia destra.

Mendes la soluzione a tutti i problemi?

L’intreccio di mercato che potrebbe nascere tra il Milan e Jorge Mendes – spiega L’Equipe – è da tenere sotto osservazione. Questo perché in un colpo solo il Milan risponderebbe a molte esigenze di cui ha bisogno e che ricercherà nel prossimo mercato: allenatore, centrocampista e terzino destro. L’incastro appare certamente vincente, sicuramente stimolante. Più nel dettaglio è decisamente allettante l’ipotesi Ugarte, il quale offre il meglio di sé come mediano basso in un centrocampo a tre, ma è capace anche di giocare con un solo compagno al suo fianco; insomma il profilo ideale che il Milan cerca nel prossimo mercato, considerando inoltre anche l’alto tasso tecnico del giocatore.

