Il Milan nell’ultimo periodo non è stato esente da critiche, sia in campo che fuori. La politica societaria è stata aspramente contestata a San Siro, teatro del silenzio in segno di contestazione da parte del tifo caldo rossonero. Cardinale, intervenuto sul palco del Qatar Economic Forum di Bloomberg, ha parlato di Milan e degli obiettivi che si pone per il futuro.

I tifosi al centro del progetto

Cardinale ha parlato dell’importanza dei tifosi al centro del progetto Milan che ha in mente, evidenziando che “i nostri “partner” nell’AC Milan sono i tifosi e prendo molto sul serio questa cosa“. Parole certamente importanti, ha poi sottolineato che “in America i proprietari di squadre e club non hanno questo tipo di “partnership”, ma nel calcio europeo è qualcosa che devi prendere sul serio. Nel calcio italiano devi prenderlo molto sul serio, e io lo faccio. C’è un’opportunità qui, almeno nella nostra tesi di investimento, per professionalizzare il modo in cui vengono gestite queste cose. Non si tratta più di “hobby per gente ricca”, ora vedi che il capitale istituzionale è attratto da queste situazioni perché si tratta di attività multimiliardarie di intrattenimento per eventi dal vivo. Devi avere un equilibrio”.

Il Milan che ha in mente Cardinale

Cardinale ha poi spiegato il piano d’azione per arrivare al successo sportivo, che non può non essere fondato su una programmazione lungimirante con chiari obiettivi da raggiungere. Ha affermato infatti che “per fare questo devi trovare un equilibrio tra l’obiettivo a breve termine di vincere ogni anno e l’obiettivo a lungo termine della sostenibilità e la consistenza nel ridurre la volatilità e la variazione della performance. Queste cose non devono portare solo ad un introito, sarebbe pigro, ma dovrebbe invece aumentare il flusso di cassa, che è una cosa positiva. Reinvesti il flusso di cassa per migliorare la squadra e vincere. È un circolo virtuoso, non differente da quello che succede in ogni altra azienda. È solo che qui ogni tanto l’emozione prende il sopravvento, ed è qui che la cosa migliore che possiamo fare per amministrare questa risorsa per l’Italia e per i tifosi, è assicurarci di prepararla per un successo a lungo termine. Poi è ovvio che vogliamo vincere ogni anno. Sta qui la cosa interessante. Non siamo mai stati un azionista di maggioranza di una realtà sportiva così grande prima d’ora. Di certo gli abbiamo girato attorno, come con gli Yankees o i Cowboys, ma questo fa parte del processo di apprendimento”.

