Il giornalista de Le Parisien Cristophe Berard non si aspettava che Giroud facesse così bene in rossonero.

MilanNews ha intervistato Cristophe Berard per fare un bilancio complessivo della avventura al Milan di Olivier Giroud. “La notizia che Giroud andrà in America non è una buona notizia ma era molto attesa perché era impossibile per Giroud, alla sua età, giocare al miglior livello o al Milan o in Europa. Per lui è meglio finire in America e per giocare con il suo amico Lloris. In Francia è bello vedere che lui ha scelto un’ultima esperienza non solo per i soldi“.

Il parere

“Evidentemente il suo ciclo era finito a Milano, lui è un bell’esempio per i giovani e in Nazionale ha un bel rapporto con gli attaccanti più giovani. Ma non è della loro stessa generazione e quindi non sono certo che al Milan o in un’altra società in Europa avrebbe avuto la possibilità di essere ancora come un professore di calcio per i giovani“.

Oliver Giroud

Il giudizio in generale sulla sua avventura al Milan

“Non mi aspettavo di vedere al Milan un Giroud di questo livello. E’ stata una bella sorpresa vedere che aveva ancora la rabbia, la fame di segnare gol e di giocare. Non me lo aspettavo alla sua età di vederlo giocare a questo livello a San Siro con il Milan“.

Su Fonseca e David

“Fonseca Lui è la pista numero uno del Marsiglia a cui piace molto. Evidentemente a Fonseca gli piace lavorare su progetti di due o tre anni. Potrebbe essere un allenatore di alto livello per il Milan ma lui prima vuole sapere se è possibile allenare il Marsiglia l’anno prossimo. Jonathan David è fortissimo, ha la capacità e la possibilità di essere un titolare sia in Serie A che nel Milan“.

