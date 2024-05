Luciano Moggi parlando di Milan, ha preso le difese di Stefano Pioli attaccando senza mezze misure le scelte della società.

Il Milan è alle prese con la scelta del nuovo tecnico, considerando ormai chiuso il ciclo di Pioli in rossonero. La piazza non aspetta altro, considerando un cambio alla guida tecnico come viatico per ripartire più forte di prima. Non tutti però sono dello stesso avviso, Luciano Moggi infatti sulle pagine di Libero, ha sviluppato la tematica Milan addossando alla società gran parte delle colpe, assolvendo invece Pioli.

Stefano Pioli

La difesa a Pioli

Luciano Moggi ha difeso Stefano Pioli, bersaglio invece della piazza che ne chiese l’allontanamento al termine della stagione. L’ex direttore generale della Juventus ha sollevato una domanda: “I medici sociali dov’erano quando i giocatori si infortunavano, dato che a loro è demandata la prevenzione di simili problemi? Il credo sociale, tramandato dai media, dà per scontata la colpa a Pioli”. Il tema infortuni è stata infatti una delle ragioni che maggiormente hanno rallentato il Milan nel corso della stagione, anche in ottica scudetto nella sfida a distanza con l’Inter. Moggi difende Pioli anche sul tema dei tanti gol subiti dal Milan, affermando che “è il secondo miglior attacco (72 gol)” . In chiave mercato aggiunge poi che “non è sua responsabilità se la società ha ceduto Tonali quando poteva essere, come Barella all’Inter, l’uomo capace di fermare gli avversari e far ripartire“, così come “Pioli è esente da responsabilità se la società non ha fatto nulla per trattenerlo”.

Società confusa

Luciano Moggi rivolge poi alla società rossonera le critiche maggiori, affermando che c’è “più confusione in sede che in campo: lo dimostra Lopetegui”. Proprio ciò che sta accadendo in sede di scelta del nuovo tecnico preoccupa i tifosi, i quali evidenziano e percepiscono un totale disaccordo sui nomi e sui programmi in quel di Via Aldo Rossi.

L’articolo Milan, Moggi al veleno: “Più confusione in sede che in campo, Pioli non ha colpe” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG