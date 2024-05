Conceicao resta un obiettivo primario per il Milan ma sul tecnico portoghese ci sarebbe un altro club internazionale.

Il rebus allenatore in casa Milan si infittisce ancora di più. Nelle ultime ore il nome di Sergio Conceicao sembrava aver scalato le classifiche, posizionandosi al primo posto delle preferenze in quel di Via Aldo Rossi. L’allenatore portoghese però al momento non può accettare l’eventuale proposta rossonera, sia perché dovrà giocare con il Porto la finale di coppa nazionale, sia perché è legato al club portoghese da una clausola che andrebbe prima risolta. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha approfondito la questione svelando che per il Milan potrebbero esserci spiacevoli sorprese.

Su Conceicao aumenta la concorrenza

Non c’è solo il Milan su Sergio Conceicao, come detto fino ad oggi. La società di Via Aldo Rossi ha posto in cima alle proprie preferenze per la panchina l’allenatore portoghese del Porto ma – spiega la rosea – nelle ultime ore si sarebbe mosso per lui anche un club internazionale. La concorrenza estera, unita ad una ipotetica titubanza del Milan, potrebbe porre il Club di Via Aldo Rossi in una situazione di svantaggio.

Conceicao ancora in cima alle preferenze

Sergio Conceicao resta un nome caldo per la panchina rossonera. La Gazzetta dello Sport evidenzia che il profilo che piace alla dirigenza del Milan, nonostante occorrerà aspettare prima di poter ufficializzare. Il 26 maggio il Porto giocherà infatti la finale di coppa nazionale contro lo Sporting Lisbona. Inoltre il tecnico lusitano dove prima risolvere la questione contrattuale. Conceicao infatti aveva firmato il rinnovo contrattuale fino al 2028 con il presidente del Porto uscente Jorge Pinto da Costa. Tale accordo, con Villas-Boas nuovo presidente, può essere invalidato e quindi rendere libero l’allenatore portoghese.

