Il Milan non ha ancora sciolto le riserve in merito al nuovo allenatore che prenderà il posto di Stefano Pioli al termine della stagione. I nomi sul tavolo sono tanti ma, al momento, non è stata ancora presa una decisione definitiva. Tuttosport, sulle proprie colonne, riporta di un possibile mister x per la panchina rossonera, sponsorizzato da Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic

Mark van Bommel, il mister x

Nulla è ancora scritto per la panchina rossonera. Nelle ultime settimane sono stati accostati al Milan molti profili, da Lopetegui fino ad arrivare a Conceicao e Conte. Sulla decisione finale in quel di Via Aldo Rossi influirà il parere di Zlatan Ibrahimovic il quale – spiega Tuttosport – spinge come candidatura quella dell’amico Mark van Bommel. L’olandese potrebbe essere il mister x, il nome a sorpresa per la panchina per il dopo Pioli.

I sì alla candidatura di van Bommel

Il profilo che piace a Ibrahimovic è Mark van Bommel, non solo perché amici ed ex compagni di squadra nel Milan scudettato del 2011, ma anche per le sue abilità in panchina. L’olandese ha infatti dimostrato di possedere una leadership autorevole. Inoltre il tecnico ha già maturato una discreta esperienza in Champions League alla guida prima del PSV Eindhoven, poi con il Wolfsburg e infine con l’Anversa. Altro aspetto da non sottovalutare è che van Bommel conosce a perfezione l’ambiente rossonero, cosa che lo aiuterebbe a sintonizzarsi al meglio con la sua nuova avventura.

