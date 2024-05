Il Milan ha puntato su Buongiorno, a prescindere dal nome del futuro tecnico. La concorrenza sul centrale granata è però molto alta.

Il Milan sembra avere le idee chiare in merito al rinforzo necessario per aggiungere qualità al reparto arretrato della squadra. Se sul fronte allenatore persistono dubbi e incertezze in merito al profilo che prenderà il posto di Stefano Pioli, sul fronte mercato invece le idee sembrano molto più chiare. Il nome in cima alla lista dei desideri della squadra mercato rossonera è Alessandro Buongiorno. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha approfondito la situazione.

Zlatan Ibrahimovic

Buongiorno a prescindere dal nuovo allenatore

Tuttosport, sulle proprie colonne, ha approfondito le possibili scelte di mercato del Milan per rinforzare la rosa. In difesa la scelta sarebbe fatta, a prescindere dal nuovo allenatore che prenderà le redini della squadra, e sarebbe Alessandro Buongiorno del Torino. Il giocatore è attenzionato fin da gennaio, momento in cui Urbano Cairo ha alzato il muro per il proprio centrale di difesa, anche in orbita Nazionale. Sabato sera, in occasione di Torino-Milan, sarà una buona occasione per approfondire la questione.

Buongiorno è l’uomo giusto nonostante la concorrenza

Il profilo di Alessandro Buongiorno piace alla squadra mercato rossonera per la sua qualità oltre che per la sua duttilità tattica. Il centrale granata infatti è abile ad agire come centrale mancino sia in una difesa a tre sia in una retroguardia a quattro. La squadra mercato rossonera ne ha già parlato con il suo agente Giuseppe Riso ma sul giocatore ci sarebbero mosse anche Inter e Juventus in Italia, PSG e Bayern Monaco in Europa avrebbero manifestato interesse per la rapida evoluzione tecnica del centrale di difesa della Nazionale.

L’articolo Milan, Buongiorno in pole ma che concorrenza: anche PSG e Bayern Monaco interessate proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG