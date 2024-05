Il Milan, nel prossimo mercato, potrebbe avviare una rivoluzione. La Gazzetta dello Sport annuncia molti rinnovamenti a Milanello.

Il Milan, nel prossimo mercato, potrebbe avviare una nuova rivoluzione come quanto accaduto la scorsa estate. Nonostante i proclami societari, su tutti quelli di Furlani, che annunciavano di una campagna rafforzamenti mirata a pochi acquisiti di qualità, la realtà potrebbe offrire qualche sorpresa. La Gazzetta dello Sport evidenzia infatti che sono solo in pochi i sicuri a restare a Milanello anche nella prossima stagione, tanti invece in forse e prossimi alla cessione dinanzi ad offerte congrue.

Theo Hernandez

Poche certezze

L’aria che si respira in quel di Via Aldo Rossi odora di cambiamento, di ennesima rivoluzione in arrivo. La rosea, sulle proprie colonne, ha infatti evidenziato che solo tre calciatori rossoneri sono certi di far parte del progetto Milan del futuro: Leao, Pulisic e Loftus-Cheek resteranno senza dubbio. Statistiche alla mano sono stati i migliori della stagione, in particolare l’americano che ha vissuto in rossonero la migliore stagione della propria carriera.

La lunga lista dei partenti

Per quanto riguarda invece la lista delle possibili cessioni in casa Milan, la lista è decisamente lunga e variegata. La rosea evidenzia che Maignan e Theo sono i maggiori indiziati a lasciare Milano, con il secondo in vantaggio sul numero uno rossonero. Sulle sue tracce c’è infatti il Bayern Monaco ma – spiega la rosea – la valutazione di 100 milioni fatta dal Milan non corrisponderebbe più al reale valore, soprattutto valutando le ultime prestazioni. Con Giroud ormai partito, Kjaer che non rinnoverà, anche Thaiw e Kalulu potrebbero salutare a fine stagione, entrambi infatti hanno disputato una stagione con molte ombre e sarebbero in corso attente valutazioni circa il loro futuro. Situazione analoga anche in mediana, dove Bennacer e Adli non sono così certi di rimanere. Su Okafor e Jovic peserebbero invece due grandi punti interrogativi, con il serbo che al momento non ha ancora avuto il tanto desiderato rinnovo di contratto. Insomma, una situazione che suggerisce possibili nuovi stravolgimenti nel mercato della prossima estate.

