L’ex centrocampista Demetrio Albertini ha voluto sottolineare la bontà del lavoro dell’attuale allenatore dei rossoneri.

Demetrio Albertini ha parlato a TvPlay dell’attuale situazione in casa Milan. “In questi anni i tifosi sono stati molto vicini a tutto l’ambiente Milan, quindi alla società, la squadra e tutto. Quest’anno oggettivamente c’è stato magari un calo anche di rendimento che alla fine come sempre sfocia nella contestazione o un malumore. Spetterà alla società che ha tutti i buoni propositi per poter pensare a pianificare il futuro, l’incertezza tante volte non è mai quello che vuole il tifoso che vorrebbe poter ambire a giocarsi almeno lo scudetto. I tifosi si aspettano chiarezza”.

Stefano Pioli

L’operato di Pioli

“Il mister ha dimostrato in questi anni di arrivare sempre agli obiettivi, poi dopo il lavoro della società deve essere quello di valutare la sinergia tra il presente, il passato ma soprattutto anche il futuro. Io non parlerei tanto di ingratitudine. Io penso che Pioli abbia fatto un grandissimo lavoro in questi anni, va riconosciuto perché non ha mai avuto la squadra più forte del campionato però in questi ultimi anni ha raggiunto sempre la Champions League e ha vinto anche lo scudetto”.

Le ambizioni della società

“Crescere insieme con gli acquisti giusti può essere una strada. Se uno prende un allenatore importante poi dopo deve dimostrare anche con gli acquisti di poter ambire subito a vincere lo scudetto”. Questo può essere il motivo per cui magari la società non se la sente di contattare Antonio Conte.

