Secondo Sky Sport il centrocampista Stefano Sensi sarebbe finito nel mirino di Sassuolo già in questa sessione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il futuro di Stefano Sensi è sempre più lontano dall’Inter.

Il Sassuolo avrebbe infatti mostrato interesse per il centrocampista, che ha il contratto in scadenza, già in questa sessione di mercato.

L’articolo Inter, Sensi è sempre più lontano: c’è l’interesse del Sassuolo proviene da Inter News 24.

