Stefano Sensi pronto a prolungare il matrimonio con l’Inter: il centrocampista verso il rinnovo dopo la fine del mercato

Come riportato da Tmw, Stefano Sensi resterà all’Inter nonostante le voci di mercato che vedono i nerazzurri in cerca di un altro centrocampista.

«L’arrivo eventuale di un nuovo centrocampista non cambierà di una virgola la posizione di Stefano Sensi in casa Inter: dopo il mercato è in programma un incontro fra Riso e la società per discutere il rinnovo del contratto, con spalmatura dell’attuale ingaggi».

L’articolo Inter, Sensi resta in nerazzurro: un eventuale arrivo a centrocampo non cambia le cose proviene da Inter News 24.

