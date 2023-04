L’ex centrocampista nerazzurro, Borja Valero, ha detto la sua sull’andamento dell’Inter Simone Inzaghi in Champions League

Intervenuto dagli studi di Dazn, Borja Valero ha commentato così l’andamento dell’Inter di Simone Inzaghi tra campionato e Champions League.

LE PAROLE – «Quando hanno giocato in Champions lo hanno fatto contro squadre a cui forse si sentivano inferiori, in cui magari fai una corsa in più per il compagno. Credo che possa essere una chiave di lettura».

L’articolo Inter, senti Borja Valero: «Ecco perché i nerazzurri vanno bene in Champions» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG