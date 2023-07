Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha così parlato del pareggio in amichevole dei nerazzurri con l’Al Nassr

Intervistato da Inter TV, ha così parlato di Inter–Al Nassr Davide Frattesi, autore del gol del definitivo 1-1.

LE PAROLE – «Sicuramente è una bella sensazione aver segnato, sono contento che sia servito per il pareggio, speriamo di farne quando inizia il campionato. Non è facile giocare con queste temperature, neanche per un tempo, siamo ancora nel pieno della preparazione e i carichi sono pesanti, ci sta che la condizione non sia al massimo ma secondo me abbiamo fatto bene. Con il Paris Saint-Germain sarà un’altra partita come questa, dovremo essere bravi, i ritmi non saranno folli come in Campionato ma dovremmo cercare di chiudere al meglio questa esperienza qui in Giappone, con una vittoria».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG