Il noto giornalista Xavier Jacobelli si è espresso così sul calciomercato dell’Inter, in particolar modo nei confronti di Scamacca

Intervenuto tramite TMW, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato del calciomercato dell’Inter e sul possibile arrivo di Scamacca.

LE PAROLE – «Scamacca colmerebbe quel buco in attacco dell’Inter troppo evidente per essere ignorato: soprattutto dopo la partenza di Lukaku. Può fare la differenza con Simone Inzaghi in panchina».

