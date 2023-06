L’attaccante dell’Herta Berlino, Dodi Lukebakio, seguito con interesse dall’Inter in ottima mercato, ha parlato così del suo futuro

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Belgio, Dodi Lukebakio, obiettivo di calciomercato per l’attacco dell’Inter, ha parlato anche del suo futuro.

LE PAROLE –: «Non mi faccio troppe domande sul mio futuro. Vedremo qual è il miglior progetto, c’è molto interesse per me. Ora sono in Nazionale, poi vedremo cosa succede. Di certo non voglio più lottare per la retrocessione. Se ho parlato con Lukaku? Ho mandato un messaggio a Romelu dopo la finale di Champions League, ma so che starà bene qui. Posso ancora imparare tanto da lui».

L’articolo Inter, senti Lukebakio: «Futuro? C’è molto interesse per me, ho parlato con Lukaku» proviene da Inter News 24.

