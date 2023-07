Inter, senti Matthaus: «Sommer? Credo lascerà il Bayern prima dell’inizio di stagione» Le parole dell’ex nerazzurro

In un analisi fatta ai microfoni di Sky Sport DE, Lothar Matthaus ha parlato della situazione di Yann Sommer, obiettivo di mercato dell‘Inter.

LE PAROLE- «Non vedo futuro per Yann Sommer al Bayern. Non conosco il contenuto del contratto e non so se Sommer può decidere da solo o se ha bisogno dell’approvazione del Bayern una volta che saprà cosa sta succedendo con Neuer. Certo, l’estate non può aspettare fino a settembre o ottobre, lui non si lascerà coinvolgere. Vuole iniziare la stagione da numero uno. Non è il numero uno a Monaco, quindi penso che Sommer lascerà il Bayern prima dell’inizio della stagione»

