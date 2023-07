L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ammette di essere rimasto spiazzato anch’egli dalla decisione del belga.

Sportpaper ha intervistato Massimo Moratti che ha sottolineato una particolare tendenza della Juventus. “Lukaku? Non me l’aspettavo una situazione così, sono sorpreso. Normale che piaccia alla Juve. Danneggiare l’Inter è uno degli obiettivi dei bianconeri, ma i tifosi sono arrabbiati col giocatore, è stata una sua decisione e ha indispettito gli interisti”.

Mauro Icardi

“Chi mi piacerebbe per l’attacco? Nessuna preferenza ma dipenderà dalla volontà e dalle esigenze del tecnico e magari sceglierà un giocatore utile alla manovra. Difficile trovarne uno con le caratteristiche del belga. Uno come Icardi? Non lo vedo giocare da diverso tempo. Sicuramente l’Icardi di un tempo lo avrei preso“.

L’articolo Moratti: “Lukaku? Non me l’aspettavo, danneggiare l’Inter è uno degli obiettivi della Juve” proviene da Notizie Inter.

