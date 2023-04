L’ex presidente dell’Inter Pellegrini ha rilasciato qualche dichiarazione tra Zhang, Inzaghi e il momento della squadra nerazzurra

L’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini ha rilasciato qualche dichiarazione sulla società nerazzurra ai microfoni di Radio GR Parlamento: tra Zhang, Inzaghi e futuro.

LE PAROLE –«Zhang ha speso tanto e ha fatto anche bene. Il bilancio è sicuramente positivo, ma la presenza di un presidente italiano, addirittura milanese, sarebbe un’altra cosa per tutti. L’andirivieni tra Cina e Italia non giova alla squadra, che non avverte la presenza di un presidente che tiene in pugno la squadra assieme all’allenatore e al general manager. Post Inzaghi? Mai pensato. Conto ancora sull’attuale allenatore, che possa riprendersi e magari fare un bel filotto fino alla fine. Dobbiamo tirarci su le maniche e lottare».

L’articolo Inter, senti Pellegrini: «Serve un presidente presente. Su Inzaghi…» proviene da Inter News 24.

