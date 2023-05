Il pensiero del giornalista Ravezzani sulla situazione stagionale dell’Inter tra campionato e Champions League

Fabio Ravezzani ha voluto parlare della situazione dell’Inter tramite TMW: in particolar modo sul bilancio stagionale tra campionato e coppe.

LE PAROLE – «La stagione dell’Inter è da 9. Nessuno avrebbe potuto pensare che arrivasse in semifinale di Champions, finale di Coppa Italia e vincitrice della Supercoppa. Io mi tengo una stagione così rispetto a quella di Conte, che ha sì vinto il campionato ma per il resto. Quando non hai gli attaccanti diventa più difficile».

L’articolo Inter, senti Ravezzani: «Stagione da 9 visto il percorso tra Coppa Italia e Champions» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG