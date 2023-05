L’Inter tenta di convincere Thuram a venire alla corte nerazzurra nonostante l’alta concorrenza per l’attaccante francese

Nonostante la concorrenza, i nerazzurri non vogliono assolutamente mollare la pista Thuram: a parametro zero proprio come Firmino (anche lui ricercato).

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’Inter vuole cercare di convincere il ragazzo a venire in Italia al di là delle perplessità iniziali del ragazzo sulla sua destinazione: considerando anche la presenza del Barcellona.

L’articolo Thuram, l’Inter non molla il colpo nonostante la concorrenza proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG