Le parole dell’ex attaccante dell’Inter Nicola Ventola dopo la partita disputata contro la Juventus in Coppa Italia a San Siro

Tramite la Bobo TV, l’ex attaccante dell’Inter Nicola Ventola ha voluto parlare della situazione attuale dei nerazzurri dopo la vittoria con la Juve.

LE PAROLE – «Quando c’è Inter-Napoli, l’Inter va da sola. Anche col derby, si vede anche dal campo: non voglio raccontare cose che si vedono dal vivo, anche due giorni fa, giocatori che si scaldano. Autogestione e meno fiducia nell’allenatore. L’Inter ha perso con le piccole dove il tecnico deve metterci qualcosa in più, gli manca lo step. Anche se vince la Champions non so se rimarrà come allenatore».

L’articolo Inter, senti Ventola: «Autogestione e meno fiducia nell’allenatore» proviene da Inter News 24.

