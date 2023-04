Gigi Di Biagio ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione attuale dell’Inter, sottolineando il gioco dei nerazzurri

Intervenuto a Sportweek, Gigi Di Biagio ha detto la sua su Milan-Inter di Champions League: esponendo il suo punto di vista sui nerazzurri.

LE PAROLE – «Vedo un derby equilibrato in cui si affrontano due grandi squadre. Il Milan soprattutto sta dimostrando che in Champions veste una maglia diversa rispetto al campionato. Vale anche per l’Inter, squadra assai altalenante. È la classica sfida senza pronostico e molto tattica. Non è vero che l’Inter non ha gioco, al contrario: è vero che in campionato ha perso tante partite, ma dopo aver calciato 20 volte verso la porta».

L’articolo Di Biagio su Milan-Inter: «Sfida equilibrati. I nerazzurri non giocano? Io dico che…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG