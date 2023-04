Le parole dell’agente del centrocampista del Barcellona Kessié: nel mirino dell’Inter per quanto concerne il mercato prossimo

Intervistato oggi al Corriere dello Sport, l’agente del centrocampista del Barcellona Kessié (Pimenta) ha voluto chiarire la questione contrattuale del suo cliente: molto seguito dall’Inter.

LE PAROLE – «Kessié non è mai stato convocato dal Barcellona per discutere di una riduzione degli importi contrattuali, così come non corrisponde di conseguenza al vero che “la risposta da parte del centrocampista sarebbe stata negativa”».

