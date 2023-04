Le parole dell’ex attaccante dell’Inter Nicola Ventola nei confronti del match di ieri sera tra Napoli e Milan in Champions League

Tramite la Bobo TV, l’ex attaccante dell’Inter Nicola Ventola ha voluto parlare della partita tra Napoli e Milan.

LE PAROLE – «Kvaratskhelia ha fatto innervosire la partita nei primi 20 minuti. Su 50 volte, 40 ha fatto la scelta sbagliata. Non era la sua giornata, con le idee e con le scelte, e il rigore non lo deve calciare lui. Non era la sua giornata per le scelte giuste. Non ha aiutato la squadra. Osimhen non aveva spazio e spesso era costretto a fare la mezzaluna».

L’articolo Inter, senti Ventola: «Ecco cosa penso di Napoli Milan» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG