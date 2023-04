La situazione attuale alla vigilia di Inter-Benfica e la decisione nei confronti sia di Brozovic che di Calhanoglu

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter deve decidere chi far giocare a centrocampo tra Brozovic e Calhanoglu per la sfida di domani sera contro il Benfica in Champions League.

Nonostante i favori del pronostico vedevano il turco come prescelto, dall’altra invece Simone Inzaghi ha deciso di dare le chiavi del centrocampo a Marcelo.

L’articolo Inter-Benfica, chi è il favorito tra Calhanoglu e Brozovic? La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG