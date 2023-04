José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport in vista della partita di Europa League di domani contro il Feyenoord

L’allenatore della Roma José Mourinho ha parlato così ai microfoni di Sky Sport in vista della partita contro il Feyenoord in Europa League.

LE PAROLE – «Sono a Trigoria da due giorni, sono uscito lunedì per andare a trovare un amico, poi sono tornato e non sono mai uscito. Tutto ciò che c’è fuori da Trigoria non lo sento: sono tranquillo, ma è una tranquillità strana, che non è vera a 24 ore da una gara così. E’ una partita bella da giocare, c’è un risultato negativo ma la qualificazione è aperta. E lo stadio è dalla nostra partita: sicuramente domani vorranno giocare la partita con noi. Se ci sarà Dybala Non lo so. L’allenamento di oggi è stato a bassa intensità, solo domattina capiremo se Paulo potrà o meno giocare».

