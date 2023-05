Dino Zoff ha detto la sua opinione sui pronostici che vedono l’Inter sfavorita in finale di Champions League

Tramite il Corriere della Sera, Dino Zoff parla così della finale raggiunta dall’Inter in Champions League.

LE PAROLE – «Inzaghi sulle vittorie in Champions ha puntellato un’annata complicata in campionato e già l’anno scorso, riportando l’Inter agli ottavi, ha dimostrato quanto tenesse alle notti europee. City-Inter da sfavorita Non si sa mai, nella mia carriera ho perso tante finale da favorito».

L’articolo Inter, senti Zoff: «Inzaghi bravo nei momenti difficili. Sulla finale…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG