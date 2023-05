Lele Adani ha analizzato quello che è stato il raggiungimento della finale di Champions League da parte dell’Inter

Tramite la BoboTV, l’ex calciatore e ora commentatore Lele Adani ha parlato di quella che è stata la finale conquistata dall’Inter in Champions League, spezzando una lancia a favore di Inzaghi.

LE PAROLE – «L’Inter arriva a questo finale di stagione nel suo momento migliore. Nel chiuso del suo gioco, visto che nessuno inventa, in grado di riadattarsi in modi completamente diversi. E’ forte e lo dimostra. Merita di essere lì in Champions League».

L’articolo Adani: «L’Inter merita di essere in finale di Champions League» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG