Il calendario dell’Inter promette molti scontri diretti nell’immediato: i nerazzurri non possono rallentare, ecco perchè

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, si sofferma sull’Inter e sul calendario che promette scintille per i prossimi impegni.

EVITARE DI RALLENTARE– L’Inter è partita forte come non era accaduto nei primi due anni di Inzaghi, quando aveva presto accumulato ritardo. Fare una corsa di testa, insomma, è una sorta di inedito. Visto che nemmeno in occasione dello scudetto di Conte l’avvio era stato sprint, anzi. In ogni caso, però, i nerazzurri non potranno permettersi di alzare il piede dall’acceleratore. Altrimenti potrebbe accadere quello che è già successo con Sassuolo e Bologna, ovvero punti pesanti lasciati per strada, che avrebbero potuto regalare una classifica perfino migliore.

CALENDARIO- E allora chissà che il fatto di incontrare avversari di livello non aiuti a tenere alta la concentrazione e a evitare cali di tensione. Si comincia già domenica con la Roma di Mourinho e di Lukaku, per poi proseguire con l’Atalanta. Mentre dopo la terza sosta, nello spazio di 4 giornate, l’Inter di troverà di fronte Juventus, Napoli e Lazio. Significa che l’asticella si alza. Ma se gli uomini di Inzaghi riusciranno comunque a scavalcarla allora, davvero, potrebbero non esserci limiti.

L’articolo Inter senza limiti in campionato? Occhio a non commettere un errore proviene da Inter News 24.

