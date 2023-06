Al netto della probabilissima partenza di Brozovic, gli ingressi a centrocampo dovrebbero essere due e non solo uno.

Nel summit avvenuto in sede qualche giorno dopo la finale di Champions League la società è stata abbastanza chiara nel dettare la linea: il calciomercato deve essere a costo 0, meglio se prima di comprare ci sia una cessione.

Se andrà via Brozovic l’Inter molto probabilmente andrà a comprare Frattesi ma, come evidenzia anche La Repubblica, serve anche un altro centrocampista considerato il mancato rinnovo di Gagliardini. E infatti il profilo deve avere più o meno quelle caratteristiche: alto sull’1,90 e capace di incidere nei minuti finali del match in entrambe le fasi. La condizione fondamentale è manco a dirlo il costo: si cerca un parametro zero.

